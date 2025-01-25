Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Takeout. Ця новинка вже стала доступною в Канаді та Португалії.

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Що відомо про Big Arch

Big Arch – це ідеальне поєднання Біг Мака, Роял Чізбургера та Дабл Чізбургера. У бургері використовуються дві великі котлети розміром із Роял Чізбургер, між якими розміщений напіврозплавлений білий сир.

Смак доповнюють соус Big Arch, мариновані огірки, хрустка цибуля та класична нарізана цибуля. Все це подається на булочці з кунжутом і маком.

Big Arch / Фото McDonald's Canada

Новий бургер розрахований на справжніх любителів м’яса, які шукають ситніші альтернативи улюбленим стравам від McDonald's.

Втім, поки що єдині, хто може насолоджуватися Big Arch, – це жителі Канади та Португалії. Для інших країн залишається чекати, щоб скуштувати новинку.