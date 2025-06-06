Повідомляє 24 Канал з посиланням на Marca.

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Що входить до щоденного раціону Білла Гейтса

Білл Гейтс додав до свого щоденного раціону фоніо – крупу, яка широко вирощується в країнах Західної Африки.

Вона належить до того ж роду, що і просо та схожа на смак горіхів. Ця культура є важливою складовою харчування для багатьох країн африканського континенту.

Фоніо / Фото GettyImages

Фоніо вирізняється серед інших круп високим вмістом вітамінів та мінералів, зокрема у порівнянні з рисом. Крім того, він має низький вміст жиру.

Продукт універсальний у приготуванні – його можна споживати як у вигляді зерна, так і у вигляді борошна. Це робить його ідеальним вибором для веганської дієти.

Які головні переваги фоніо

Одна з головних переваг фоніо – низька калорійність при високій поживній цінності. Він багатий на клітковину, залізо, а також вітаміни групи B, серед яких тіамін, ніацин і рибофлавін, що важливі для росту, розвитку та нормального функціонування клітин.

Деякі дослідження свідчать, що фоніо містить найбільшу кількість кальцію серед усіх злаків. Саме тому ця крупа – чудовий вибір для людей з непереносимістю лактози або тих, хто не вживає молочні продукти.

Яку проблему може подолати фоніо

За словами Білла Гейтса, в умовах зміни клімату фоніо має перевагу завдяки своїй стійкості до несприятливих погодних умов і простоті у вирощуванні.

Мільярдер переконаний, що ця культура здатна відіграти ключову роль у подоланні проблеми недоїдання, особливо серед дітей та молоді.

Недоїдання – це перша проблема, яку я б вирішив, якби мав чарівну паличку,

– наголосив Гейтс.

Білл Гейтс вважає, що за допомогою фоніо можна подолати недоїдання / Фото з Facebook

Окрім цього, фоніо сприяє покращенню стану волосся, шкіри та нігтів, допомагає при анемії та діабеті, запобігає судомам і м’язовим болям, а також позитивно впливає на травлення.

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