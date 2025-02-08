Фуд-блогерка Діана Куліковська поділилася рецептом таратути, пише 24 Канал. Це стародавня українська страва з варених буряків, яку готували ще 100 років тому.
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Як приготувати таратуту
Для приготування таратути, як розповіла Діана Куліковська, потрібно всього кілька інгредієнтів:
- буряк 5 штук,
- огірок 6 штук,
- цибуля велика 1 штука,
- хрін 1 столова ложка,
- олія 1 столова ложка,
- столова ложка розсолу з огірків,
- два стакани води з варіння буряка.
Як виявилось, страву приготувати надзвичайно легко. Зокрема, буряк слів готувати пів години на середньому вогні та в жодному разі не солити.
Згодом до буряка додати інші інгредієнти та пставити на добу в холодильник.
Як приготувати таратуту: дивіться відео
У коментарях до відео фуд-блогерка розповіла, що взяла рецепт з книги 1913 року. Крім того, Діана Куліковська наголосила, що таратута – це не вінігрет, про що подумали підписники в TikTok.