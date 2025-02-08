Блогерка показала стародавню українську страву з буряка: рецепт став вірусним

Завдяки трендам у соціальних мережах на кухні українців та до ресторанів повертається все більше забутих страв. Відомі шеф-кухарі, а також популярні фуд-блогери розкривають стародавні українські рецепти.

Фуд-блогерка Діана Куліковська поділилася рецептом таратути, пише 24 Канал. Це стародавня українська страва з варених буряків, яку готували ще 100 років тому.

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Як приготувати таратуту

Для приготування таратути, як розповіла Діана Куліковська, потрібно всього кілька інгредієнтів:

буряк 5 штук,

огірок 6 штук,

цибуля велика 1 штука,

хрін 1 столова ложка,

олія 1 столова ложка,

столова ложка розсолу з огірків,

два стакани води з варіння буряка.

Як виявилось, страву приготувати надзвичайно легко. Зокрема, буряк слів готувати пів години на середньому вогні та в жодному разі не солити.

Згодом до буряка додати інші інгредієнти та пставити на добу в холодильник.

Як приготувати таратуту: дивіться відео

У коментарях до відео фуд-блогерка розповіла, що взяла рецепт з книги 1913 року. Крім того, Діана Куліковська наголосила, що таратута – це не вінігрет, про що подумали підписники в TikTok.