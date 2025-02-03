Простіше, ніж здається: як приготувати запашні круасани в домашніх умовах

Багато людей із задоволенням їдять круасани з пекарень, однак не наважуються приготувати їх вдома. Однак виявилось, що зробити круасани вдома простіше, ніж здається.

На кулінарному ютуб-каналі Liza's Delicious Recipes було опубліковано "найпростіший спосіб приготування круасанів". Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Фуд-блогерка поділилася "найпростішим" рецептом круасанів

Цей рецепт займає близько двох годин, включаючи одну годину на охолодження тіста. У результаті виходять "легкі, повітряні, золотисті, хрусткі та маслянисті круасани".

То як же приготувати круасани? У велику миску потрібно додати воду, цукор і дріжджі та перемішати. Після цього залишити на 5 – 10 хвилин, щоб дріжджі почали працювати.

Потім поверніться до миски й обережно перемішайте загуслу суміш. Додайте молоко і добре перемішайте, перш ніж додавати сіль і борошно.

Руками всипте борошно в суміш і сформуйте тісто. На цьому етапі воно буде дуже липким, але будьте наполегливими, і згодом вийде однорідне тісто.



Круасан / Фото shutterstock

Далі потрібно додати 50 грамів розм'якшеного вершкового масла. Розподіліть його зверху на тісто, а потім вимішуйте протягом шести хвилин, знову ж таки руками.

Коли тісто стане однорідним і більше не буде липким, витискаємо його в миску і накриваємо кухонним рушником. Щедро збризніть рушник водою і залиште тісто при кімнатній температурі на одну годину.

Перевірте, щоб тісто збільшилося вдвічі перед тим, як вийняти його з миски, щоб продовжити приготування круасанів. На чисту робочу поверхню посипте жменю борошна і викладіть тісто.

Розкачайте кульку тіста у велику "ковбаску", а потім розріжте її на сім однакових за розміром частин. Візьміть одну частину і сформуйте кульку, потім розімніть її всередину, після чого розкачайте у формі млинця. Перекладіть коло на добре присипану борошном тарілку.

Далі потрібно розм'якшити решту 150 грамів вершкового масла в тарілці і за допомогою кондитерської кисті змастити верхню частину кола тіста. Повторіть заміс решти порцій, розкачайте їх у кола і продовжуйте викладати їх на інші листи на тарілці, змащуючи кожен зверху вершковим маслом.



Круасани / Фото shutterstock

Коли всі сім порцій тіста будуть викладені, слід розкачати стопку тіста на добре присипаній борошном поверхні у великий прямокутник. Обріжте краї розкачаного прямокутника, щоб сформувати ідеальний квадрат, а потім за допомогою ножа для піци намалюйте трикутники, щоб сформувати шість трикутників, починаючи від кута прямокутника всередину по діагональній лінії.

Відокремте прямокутники тіста і зробіть невеликий надріз на основі кожного з них, а потім почніть згортати тісто від широкого кінця до вістря. Переконайтеся, що воно щільно зафіксоване, перш ніж викладати його на деко.

Повторіть цю процедуру з усіма трикутниками тіста і залиште на деякий час на деко при кімнатній температурі. Змастіть круасани збитим яйцем і випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці від 20 до 25 хвилин.

Інгредієнти