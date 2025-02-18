Чим корисний калиновий чай і як його правильно пити

Протягом багатьох років люди заварюють смачний лікувальний чай із заморожених або свіжих ягід калини. Усе через те, що він багатий на аскорбінову кислоту, що робить його важливим природним засобом для зміцнення організму при захворюваннях.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інформатор".

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Яка користь калинового чаю

Калиновий чай – це не лише смачний напій, а й справжнє джерело корисних речовин. Він здавна відомий своїми цілющими властивостями.

Користь калинового чаю:

зміцнює імунітет;

служить відмінною профілактикою, якщо є захворювання верхньої частини дихальних шляхів;

допомагає знизити температуру без порушення захисних функцій організму;

виводить мокроту з легких;

нормалізує роботу травлення, допомагаючи організму виділяти шлунковий сік і підвищуючи перистальтику кишківника;

допомагає організму краще засвоювати корисні поживні елементи з інших продуктів;

м'яко знижує тиск, якщо він підвищився вище норми.

за рахунок наявності в складі рослини дубильних речовин після вживання в організмі відбувається очищення судин. Зникають холестеринові бляшки, завдяки чому вдається відновити кровообіг і нормалізувати серцевий пульс;

відновлює нервову систему, допомагає знизити роздратування і рівень стресу при регулярному вживанні;

рятує від хронічної втоми і безсоння.

Чай з калини має безліч корисних властивостей / Фото Unspalsh

Ми вже розглянули корисні властивості калинового чаю і тепер важливо правильно його приготувати, адже саме від цього залежить смак і насиченість напою.

Як заварити лікувальний калиновий чай:

заливайте заготовку водою з температурою до 70 градусів (якщо температура буде більшою, це зруйнує корисні властивості калини);

дайте настоятися напою 25 – 30 хвилин;

випийте напій максимум за 2 дні, адже більш тривале зберігання призводить до втрати корисних властивостей.

Окремо варто згадати відвар із калинових квітів і листя. Він сприяє полегшенню болю в горлі та зміцненню голосових зв’язок. Крім того, відвар покращує згортання крові, що особливо корисно під час пологів або при побутових і спортивних травмах для запобігання внутрішнім кровотечам.

Щоб надати напою тонізуючого ефекту, перед заварюванням обсмажте ягоди на сухій сковорідці.

Кому не варто пити калиновий чай

Попри значну кількість корисних властивостей калини, все ж є ті, колу не варто її вживати.

Кому шкідливо вживати калину:

тим, у кого знижений артеріальний тиск, через те, що стигла калина ще сильніше його знизить;

вагітним жінкам, адже поживні елементи, що містяться в калині, схожі за ефектом на жіночі гормони. При виношуванні малюка в організмі і так відбувається насичення організму гормонами, тому вживання цього продукту може лише погіршити ситуацію;

жінкам, які годують груддю в перші 6 місяців після пологів;

людям з тромбофлебітом, через те, що в калині містяться компоненти, які сприяють швидкому згортанню крові;

людям, які страждають від захворювань, пов'язаних з кишківником, печінкою і нирками, – в цьому випадку подразником запалених органів стане аскорбінова кислота.

Деяким людям протипоказано вживати калину / Фото Unsplash

Протипоказання до вживання калини також стосуються її надмірного споживання. Занадто часте вживання свіжих ягід може спричинити алергічну реакцію, що зумовлено високим вмістом вітаміну C.

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