Малиновий чай може допомогти зміцнити здоров'я і впоратися із застудою. Про це пише 24 Канал.

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Які корисні властивості малинового чаю для здоров'я

Малина багата на вітамін С, який є потужним антиоксидантом і допомагає організму боротися з вірусами та бактеріями. Компоненти малини допомагають зменшити запалення в організмі, що особливо корисно у разі респіраторних захворювань.

Малиновий чай корисний під час кашлю, оскільки має відхаркувальну дію, допомагаючи виводити мокротиння з дихальних шляхів.



Чи корисний чай з малиною / Фото iStock

Колишня очільниця МОЗ України Уляна Супрун розповідала, що малина дозволяє підтримувати водний баланс.

Коли ми хворіємо, то втрачаємо багато рідини разом з потом при гарячці та під час інтенсивного кашлю. Підтримувати водний баланс в цьому випадку надзвичайно важливо. А чай з малиною – це додаткова можливість отримати потрібну рідину, до того ж, вона містить іони – це краще для підтримки організму, ніж просто вода,

– пояснювала Супрун.

У складі малини є ацетилсаліцилова кислота, яка допомагає знизити гарячку та запалення. Саме тому малина також допомагає полегшити симптоми застуди.



Чай з малиною / Фото iStock

Малина підтримує імунну систему. Сира, заморожена, чи перетерта із цукром ця ягода містить флавоноїди, вітамін С, а також трохи цукру.

Ці речовини необхідні імунній системі, водночас допомагають боротись з хворобою. Крім того, під час хвороби часто відсутній апетит, теплий напій з малиною – хороший засіб, щоб трохи підживити організм.

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