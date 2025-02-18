Чай з малиною найкращий союзник людини: чому цей напій варто включити у свій раціон
- Чай з малиною багатий на вітамін С, допомагає боротися з вірусами, зменшує запалення, і корисний при респіраторних захворюваннях.
- Малина містить ацетилсаліцилову кислоту та флавоноїди, що допомагають знизити гарячку, підтримувати імунну систему і полегшувати симптоми застуди.
Чай з малиною створює відчуття затишку, а його аромат ніби повертає у дитинство. Натуральний чай з малиною не тільки смачний, а й корисний для здоров'я.
Малиновий чай може допомогти зміцнити здоров'я і впоратися із застудою. Про це пише 24 Канал.
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Які корисні властивості малинового чаю для здоров'я
Малина багата на вітамін С, який є потужним антиоксидантом і допомагає організму боротися з вірусами та бактеріями. Компоненти малини допомагають зменшити запалення в організмі, що особливо корисно у разі респіраторних захворювань.
Малиновий чай корисний під час кашлю, оскільки має відхаркувальну дію, допомагаючи виводити мокротиння з дихальних шляхів.
Чи корисний чай з малиною / Фото iStock
Колишня очільниця МОЗ України Уляна Супрун розповідала, що малина дозволяє підтримувати водний баланс.
Коли ми хворіємо, то втрачаємо багато рідини разом з потом при гарячці та під час інтенсивного кашлю. Підтримувати водний баланс в цьому випадку надзвичайно важливо. А чай з малиною – це додаткова можливість отримати потрібну рідину, до того ж, вона містить іони – це краще для підтримки організму, ніж просто вода,
– пояснювала Супрун.
У складі малини є ацетилсаліцилова кислота, яка допомагає знизити гарячку та запалення. Саме тому малина також допомагає полегшити симптоми застуди.
Малина підтримує імунну систему. Сира, заморожена, чи перетерта із цукром ця ягода містить флавоноїди, вітамін С, а також трохи цукру.
Ці речовини необхідні імунній системі, водночас допомагають боротись з хворобою. Крім того, під час хвороби часто відсутній апетит, теплий напій з малиною – хороший засіб, щоб трохи підживити організм.
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