Новий чай набирає популярності: його готують з незвичного листя

Чай вражає своєю різноманітністю – класичні, трав'яні, ягідні та багато інших видів. Проте є ще один, який відомий віддавна, проте зараз знову стає популярним.

І мова йде про чай з оливкового листя, який ще в давнину готувати мешканці Середземномор'я. Що відомо про цей напій та чи варто його вживати – розповідає 24 Канал з посиланням на SienceAlert.

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Чи справді корисний чай з оливкового листя

У давнину такий чай використовували як ліки, зокрема для лікування малярії. Дослідження вказують на те, що у листі оливи міститься чимало антиоксидантів, зокрема олеуропеїн. Цікаво, що оливки та оливкова олія містять значно менше цього антиоксиданту, ніж листя дерева.

Екстракт листя оливкового дерева позитивно впливає на здоров'я серця та артеріальний тиск. Також позитивний вплив є і на рівень цукру в крові.

Проте чай з оливкового листя має одну специфічну особливість. Через надто високий рівень антиоксидантів цей чай може мати гіркуватий смак, якщо настоювати його довго, заливши окропом. А ще краще – заливати листя теплою водою.

Як готувати чай з оливкового листя: дивіться відео

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