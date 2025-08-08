Історик Віталій Капранов пояснив, що раціон київських князів, які жили тисячу років тому, складався із різних продуктів, але основою його був білок – тобто м'ясо. Про це пише 24 Канал із посиланням на його відео на YouTube.

Що їли у Київській Русі?

Наші предки часто їли різні види м'яса: свинину, яловичину, баранину, курятину. Способи приготування були дуже різними. Страву могли варити, смажити чи запікати. М'ясо складало основу раціону не випадково – у той час багато працювали фізично, тому саме завдяки такому харчуванню наші предки поповняли запаси енергії.

Також важливими були молочні продукти. Люди знали, що якщо мають корову, то ніби мають гарантію виживання, адже молоко може бути основою для багатьох продуктів та страв.



Молоко також було важливим / Фото Pexels

Стіл у Київській Русі був далеко не одноманітним. Там також були присутні різні овочі: огірки, редька, часник, капуста та інші. Цікаво, що до раціону також входив навіть рис.

До слова, раціон рядових козаків складався з каш, в'яленого м'яса, риби, сухарів, іноді борщу, та страви соломаха; алкоголь був під забороною. Козацька старшина мала вишукані столи з різноманітним м'ясом, спеціями та десертами, включаючи каву та вино.