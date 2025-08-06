Історикиня та авторка книги "Історії про життя ЩЕ 50 українців та українок" Анастасія Саєнко дослідила, чи же харчувались ці українські воїни, які відстоювали нашу незалежність. Про це пише 24 Канал із посиланням на її висновки.

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Що їли українські козаки?

Науковиця відзначає, що рецептів з тих часів майже не збереглось, адже ведення кулінарних книг тоді було не популярним. Людям банально бракувало на це часу. на щастя, деякі відомості все ж збереглись.

Зокрема, відомо, що кухня рядових козаків та козацької старшини відрізнялась. Їхні раціони теж були дещо відмінними.

Наприклад, основою харчування рядових козаків були каші. Під час воєнних походів вони також здебільшого їли просту їжу: в'ялене м'ясо, риба, сухарі, однак іноді готували навіть борщ. Також популярною була страва, яку зараз майже ніхто не знає. Мовиться про соломаху. Вона складається із вареного пшона та борошна.

До речі, у походах алкоголь був під суворою забороною. За вживання могли позбавити життя.

Для козацької старшини завжди накривали стіл із вишуканим столовим приладдям. Страви повинні були постійно змінюватись – стіл не мав бути порожнім.



Борщ був у козацькому раціоні / Фото Pexels

Звісно, відрізнявся і раціон. На столі було різноманітне м'ясо. Зокрема, лося, ведмедя, дикого козла. Тоді масово не розводили птицю, тому курятина була, але дуже рідко. Спеції відігравали важливу роль у приготуванні їжі, при цьому часто використовували такі інгредієнти, як мигдаль, куркуму і шафран.

Тогочасні десерти включали різноманітні солодощі, такі як варення, цукати та марципан. Також козаки були справжніми шанувальниками кави та вина.

До слова, у 1918 році під час Гетьманщини Павла Скоропадського тарілка борщу коштувала доволі дорого. Ця сума становила приблизно третину щоденного доходу чиновника того часу.