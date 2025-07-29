Так чи інакше їжа супроводжувала людину протягом всього періоду нашого розвитку. Наприклад, неандертальці мали специфічні для нас вподобання.

Вчені дослідили кістки неандертальців та виявили, що вони були всеїдними та споживали однакову кількість м'яса та їжі рослинного походження. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Independent.

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Що незвичного було в раціоні неандертальців?

Втім, споживання м'яса чи рослинної їжі не дивує нікого. Однак було у раціоні наших предків дещо таке, що зараз здається дивним та навіть диким. Антропологиня Мелані Біслі вважає, що вони вживали у їжу личинки мух. Це пояснює наявність азоту-15 у кістках.

Як це вдалося виявити?

Для того, аби встановити цей факт Біслі провела дослідження. Воно було доволі специфічним – науковиця вивчала, як змінюється вміст азоту в м'язовій тканині в процесі розкладання після смерті. Їй вдалося встановити, що ізотопні значення азоту в м'язовій тканині помірно збільшуються під час розпаду. Вони зростають з -0,6 до 7,7 частини на мільйон.



Вчені провели дослідження / Фото Pexels

Для порівняння варто сказати, що серед личинок, які споживають тканини, що розкладаються простежується різко зростання від 5,4 до 43,2 частини на мільйон. Натомість вміст азоту у плейстоценових травоїдних тварин коливається лише від 0,9 до 11,2 частини на мільйон.

Так дослідження показує, що неандертальці дійсно споживали личинки мух. Насправді це не дивно, адже вони неминуче з'являлись у їжі, яка псувалась.

До слова, археологи виявили понад 160 кісток співочих дроздів у вигрібній ямі давньої закусочної в Поллентії, що свідчить про їхнє широке споживання робітничим класом. Птахів, ймовірно, ловили взимку, обробляли грудні кістки для швидкого приготування і смажили цілими на сковороді – метод, який досі використовують у середземноморських кухнях.