Імбир, виноград чи шоколад: Клопотенко пропонує неочікувані поєднання для картоплі

Відомий український кухар Євген Клопотенко розповів, з чим можна їсти картоплю. Його поєднання, як завжди, дещо неочікувані.

Євген Колопотенко розповів про продукти, які можуть добре смакувати із картоплею. Він присвятив цьому окреме відео, пише 24 Канал.

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Що пропонує кухар

Клопотенко пропонує їсти картоплю з доволі неочікуваними продуктами. Такі поєднання не є очевидними, а їхні смакові якості можуть викликати сумніви.

Він пропонує поєднувати картоплю із імбирем. За його словами, він нібито схожий на хрін, а картопля чудово поєднується з хріном.

Наступне поєднання – картопля з виноградом. Кухар аргументує це тим, що він кислий і солодкий водночас.

Для особливо сміливих експериментаторів він пропонує поєднати теплу картоплю із білим шоколадом.

Найголовніше, що вона стає схожа на батат, а батат – це солодка картопля,

– сказав Клопотенко.

З чим їсти картоплю: дивіться відео