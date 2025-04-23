Чому фольга має матовий та глянцевий боки: у чому різниця

Фольгу часто використовують у кулінарі для приготування різних страв. Водночас у неї є два боки: матовий та глянцевий, які виконують різні функції.

Багато хто загортає продукти у фольгу, не задумуючись, який саме бік – блискучий чи матовий – має бути звернений до їжі. Але ця деталь, що здається дрібницею, насправді може вплинути на результат приготування, пише 24 Канал із посиланням на sizovasofiaa.

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У чому різниця

Секрет криється у виробництві самої фольги. Її двобічність – не справа дизайну і не маркетингова вигадка. Все набагато простіше: на завершальному етапі виробництва алюмінієві стрічки прокочують між валами. Щоб уникнути розриву тонкого матеріалу, одночасно обробляють дві стрічки, складені разом.

Та, що торкається вала, стає гладкою й блискучою, а внутрішня – шорсткішою, матовою. Це чисто технологічний процес, а не спроба надати фользі якусь "спеціальну функцію".

Проте різниця між цими двома сторонами все ж має практичне значення, особливо на кухні. І воно пов'язане з теплопровідністю: глянцева поверхня краще відбиває тепло, тоді як матова – навпаки, його поглинає. Тож якщо ви загортаєте їжу блискучим боком всередину, тепло проникає швидше, і страва готується більш рівномірно.



Бік фольги має значення / Фото Pexels

Цей нюанс особливо важливий при запіканні у духовці або приготуванні на відкритому вогні. Здається, проста фольга, а скільки в ній цікавого – і корисного, якщо знати, як правильно її використовувати.

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