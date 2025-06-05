Чи справді бадьорить кава зранку: вчені провели дослідження та зробили неочікувані висновки

Панує стереотип про те, що кава бадьорить зранку завдяки вмісту кофеїну. Однак насправді не все так просто.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Heliyon, ставить під сумнів звичне уявлення про те, що головним джерелом нашої ранкової енергії є кофеїн. Про це пише 24 Канал.

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Що показало дослідження

Вчені провели подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження, в якому порівнювали фізіологічні та психологічні реакції людей після вживання звичайної кави та кави без кофеїну. Учасниками були 20 студентів, які регулярно споживають від однієї до трьох чашок кави на день. Половина з них отримала напій із кофеїном, інша – без, і всі напої мали однаковий смак і вигляд.



Насправді бадьорить не тільки кофеїн / Фото Pexels

Результати виявилися несподіваними: обидві групи зазнали подібних змін – підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. Не було суттєвої різниці між тими, хто вживав кофеїн, і тими, хто спожив плацебо. Це наштовхує на думку, що значна частина того, що ми сприймаємо як "енергетичний ефект" кави, пов’язана не лише з її хімічним складом, а з самим ритуалом: аромат, тепло чашки, асоціація з пробудженням і настроєм.

У постійних споживачів кави можуть виникати умовні рефлекси – тобто організм сам запускає відповідну реакцію лише через сам факт вживання напою.

На тлі зростання популярності кави без кофеїну ці висновки особливо цікаві. Вони підтверджують, що сила звички, емоційна прив’язаність до ранкового ритуалу і контекст, у якому вживається кава, можуть бути не менш важливими, ніж сама речовина.

Раніше розповідали, що кожен тип чаю має свою оптимальну температуру заварювання: зелений чай – 77 градусів, чорний чай – 93 градуси, трав'яні настої – до 100 градусів.