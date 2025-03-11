Є простий метод покращення смаку кави, який не потребує додавання цукру чи молока. Редактор журналу Cooks Illustrated Стівен Данн радить додати дрібку солі – це допоможе нейтралізувати гіркуватий присмак, пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Як прибрати гіркоту

Якщо ви готуєте каву для кількох людей, то варто використати 1/8 чайної ложки солі на літр напою, змішавши її з меленою кавою перед заварюванням.

За словами експерта, сіль та її іони натрію взаємодіють з рецепторами гіркого смаку на язику, зменшуючи їхню активність. Це не робить каву солодкою, але впливає на сприйняття смаку, не дозволяючи мозку отримувати інтенсивні сигнали про гіркоту. В результаті стають помітнішими природна солодкість і тонкі відтінки аромату напою.



Кава може гірчити з багатьох причин / Фото Pexels

Чому кава може мати гіркий смак

Смак кави залежить від сорту зерен. Арабіка відома своєю м’якістю та солодкістю, тоді як робуста має більш насичений та кислуватий відтінок.

Також важливо дотримуватися правильної техніки заварювання. Надмірна кількість води, її занадто висока температура або надто довге настоювання у френч-пресі можуть зробити напій гірким. Дотримуючись оптимальних пропорцій та температурного режиму, можна отримати смачну й збалансовану каву.