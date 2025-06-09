Замість лимона кухарі ресторану "100 років тому вперед" використовують альтернативні варіанти. Чому так і на що замінили лимон – розповідає 24 Канал з посиланням на Євгена Клопотенка.

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Чому заборонений лимон і що використовують замість нього

Євген Клопотенко пояснює заборону лимонів концепцією закладу "100 років тому вперед", адже ресторан у своїх стравах намагається використовувати виключно українські продукти. А лимон хоч і звичний для нас, проте в Україні не росте.

Тому для тої самої кислинки у стравах замість лимонного соку в ресторані роблять свою "приправу". Щавель перебивають з водою у блендері та додають туди яблучний оцет. Отриману суміш відціджують через марлю.

Як на мене, то в закладах робити альтернативи – це дуже прикольно. Саме за це дуже багато закладів люди люблять і в них ходять. І саме цьому мають навчати в профтехах,

– каже Клопотенко.

Як у ресторані Клопотенка замінили лимони: дивіться відео

Євген Клопотенко зараз реалізовує програму зміни навчання у професійно-технічних закладах освіти. Це проєкт, створений в межах ініціативи з підвищення кваліфікації та перекваліфікації в межах профтехосвіти за підтримки Міністерства освіти, уряду Швейцарії та ГО "Культ Фуд".