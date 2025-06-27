Британка Еллі, яка вже 7 років живе в Україні, пояснила, чому саме українська їжа смакує їй більше за британську. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю на каналі Марічки Падалко.

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У чому секрет української кухні

Британка одразу відзначила, що їжа в Україні неймовірна.

Коли моя мама приїжджала до нас, вона скуштувала українські помідори. У нас, у Бессарабії. Вони були, мабуть, найсмачніші у світі. Після повернення вона шукала щось подібне, купувала найдорожчі помідори у Англії, їздила на місцеві ферми, брала органіку. Все найкраще, але жодні не мали такого смаку,

– пояснила вона.

Британка, що 7 років живе в Україні: дивіться відео

Схожа ситуація трапилась із її сестрою. Якось під час свого візиту вона сказала, що морква смачна. Еллі зауважила, що навіть не помічала цього, бо для неї це – просто морква.

Якщо порівняти, смак овочів тут зовсім інший. Це, мабуть, головна причина, чому вся їжа в Україні така смачна. Просто всі інгредієнти вже дуже якісні,

– додала британка.

Вона також поділилась, що вміє готувати борщ. За її словами, це одна із тих страв, які вона готує регулярно.

До слова, раніше український шеф-кухар Євген Клопотенко заборонив лимони в своєму ресторані, замінивши їх на місцеві продукти, такі як суміш щавлю з водою та яблучним оцтом.