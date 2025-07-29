Їх не їли: навіщо українці насправді вирощували кавуни 300 років тому

Українці 300 років тому вирощували кавуни, але не їли їх. Натомість ці ягоди використовували у дещо незвичний спосіб.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.

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Як українці використовували кавуни 300 років тому?

Алфьоров розповів, що ще в 13 – 14 століттях кавуни з’явилися на території середньовічної Русі. Їх завезли з Європи, куди ягоду привезли хрестоносці.

Кавун / Фото Unsplash

Проте перші українські кавуни, які вирощували, зокрема, на Поліссі та навіть під Києвом, не були такими солодкими, як ми звикли сьогодні. Саме тому їх не їли. Натомість кавуни використовували як ароматизатори.

Їх розрізали і клали на стіл для того, щоб йшов аромат під час банкетів,

– розповів історик.

Лише згодом, коли навчилися вирощувати по-справжньому солодкі сорти, кавуни почали їсти.

До слова, 100 років тому тарілка борщу обходилася українцям у 8 гривень 28 шагів. Це еквівалентно приблизно 300 – 400 гривням за сучасними мірками.