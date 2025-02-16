Заміна кави на зелений чай має чимало переваг для організму. Які саме – розповідає 24 Канал з посиланням на портал NPJ.

Цікаво Лікарі назвали найкращий чай, який варто пити щодня

Переваги зеленого чаю

Кава багата на антиоксиданти та має протизапальний ефект, проте все ж у довгостроковій перспективі зелений чай впливає на роботу мозку краще. У 230 мілілітрах кави є 102 – 200 міліграмів кофеїну, а в такій же кількості чаю – 30 – 50 міліграмів.

Також зелений чай допомагає контролювати вагу через розчеплення жирових клітин. Дієтолог Роб Хобсон наголошує, що на відміну від кави, яку часто доповнюють молоком, цукром і сиропами, що збільшують калорійність, зелений чай п’ють у чистому вигляді, зберігаючи максимум антиоксидантів.



Зелений чай / Фото Pexels

Зелений чай також перешкоджає накопиченню амілоїду β – ключового компонента бляшок, що виявляються в мозку людей із хворобою Альцгеймера. Ба більше, він допомагає знизити артеріальний тиск, що сприятливо позначається на стані судин мозку. Однак потрібно пити від 3 до 8 чашок зеленого чаю щодня.

Серед інших переваг – зниження ризику виникнення раку, зокрема раку грудей, простати та кишечника. Також чай позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної системи.

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