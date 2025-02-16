Чому варто замінити каву на зелений чай: лікарі розповіли про важливі причини

Кава є чи не найпоширенішим у світі напоєм. Без кави свого ранку не уявляють мільйони людей. Проте варто задуматись над тим, аби замінити каву на зелений чай.

Заміна кави на зелений чай має чимало переваг для організму. Які саме – розповідає 24 Канал з посиланням на портал NPJ.

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Переваги зеленого чаю

Кава багата на антиоксиданти та має протизапальний ефект, проте все ж у довгостроковій перспективі зелений чай впливає на роботу мозку краще. У 230 мілілітрах кави є 102 – 200 міліграмів кофеїну, а в такій же кількості чаю – 30 – 50 міліграмів.

Також зелений чай допомагає контролювати вагу через розчеплення жирових клітин. Дієтолог Роб Хобсон наголошує, що на відміну від кави, яку часто доповнюють молоком, цукром і сиропами, що збільшують калорійність, зелений чай п’ють у чистому вигляді, зберігаючи максимум антиоксидантів.



Зелений чай / Фото Pexels

Зелений чай також перешкоджає накопиченню амілоїду β – ключового компонента бляшок, що виявляються в мозку людей із хворобою Альцгеймера. Ба більше, він допомагає знизити артеріальний тиск, що сприятливо позначається на стані судин мозку. Однак потрібно пити від 3 до 8 чашок зеленого чаю щодня.

Серед інших переваг – зниження ризику виникнення раку, зокрема раку грудей, простати та кишечника. Також чай позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної системи.

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