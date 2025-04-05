Цей незвичний напій має особливу популярність у північних країнах, де до кави додають не тільки крем-чиз, а й традиційний шведський сир Кафеост. Про це пише 24 Канал із посиланням на ukr.media.
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Як приготувати напій
Такий сир нарізають кубиками та заливають гарячою кавою – він поглинає аромат, стає м’яким і перетворюється на щось середнє між напоєм і десертом.
Сирна кава – чудовий напій / Фото Pexels
Найпростіший варіант – це кава з крем-сиром. Вона виходить м’якою, трохи вершковою, зі збалансованою солодкістю і легким кисломолочним відтінком.
Як приготувати сирну каву вдома
Інгредієнти на дві порції:
- 150 мілілітрів вершків (нежирних);
- 40 грамів крем-чизу або м’якого плавленого сиру;
- 40 мілілітрів свіжозвареного еспресо.
Спосіб приготування:
- Вершки підігрійте до температури приблизно 60 градусів – не кип’ятіть.
- У глибокій посудині змішайте гарячі вершки з крем-сиром і збийте блендером до однорідної текстури.
- Влийте до суміші еспресо й обережно перемішайте.
- Збийте все капучинатором або вінчиком до легкої пінки.
- Перелийте в чашки й подавайте відразу.
Такий напій не тільки зігріє, а й приємно здивує – ідеальний варіант для неспішного ранку або кавової перерви з новим акцентом.
Стоматолог Анна Петерсон попередила, що додавання цукру в чай та каву завдає значної шкоди зубам. Рекомендується пити гарячі напої без цукру, щоб уникнути руйнівного впливу на зуби.