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5 квітня, 16:14
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Як приготувати сирну каву: що для цього потрібно

Вікторія Кульженко
Основні тези
  • Сирна кава популярна у північних країнах, де до кави додають крем-чиз або шведський сир Кафеост.
  • Для приготування вдома змішують гарячі вершки з крем-сиром, додають еспресо і збивають до пінки.

Сирна кава – це справжнє відкриття для тих, хто не боїться експериментів зі смаками. На перший погляд, поєднання кави й сиру може видатися дещо ексцентричним, але варто спробувати — і воно здивує гармонією та глибиною смаку.

Цей незвичний напій має особливу популярність у північних країнах, де до кави додають не тільки крем-чиз, а й традиційний шведський сир Кафеост. Про це пише 24 Канал із посиланням на ukr.media.

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Як приготувати напій

Такий сир нарізають кубиками та заливають гарячою кавою – він поглинає аромат, стає м’яким і перетворюється на щось середнє між напоєм і десертом.


Сирна кава – чудовий напій / Фото Pexels

Найпростіший варіант – це кава з крем-сиром. Вона виходить м’якою, трохи вершковою, зі збалансованою солодкістю і легким кисломолочним відтінком.

Як приготувати сирну каву вдома

Інгредієнти на дві порції:

  • 150 мілілітрів вершків (нежирних);
  • 40 грамів крем-чизу або м’якого плавленого сиру;
  • 40 мілілітрів свіжозвареного еспресо.

Спосіб приготування:

  • Вершки підігрійте до температури приблизно 60 градусів – не кип’ятіть.
  • У глибокій посудині змішайте гарячі вершки з крем-сиром і збийте блендером до однорідної текстури.
  • Влийте до суміші еспресо й обережно перемішайте.
  • Збийте все капучинатором або вінчиком до легкої пінки.
  • Перелийте в чашки й подавайте відразу.

Такий напій не тільки зігріє, а й приємно здивує – ідеальний варіант для неспішного ранку або кавової перерви з новим акцентом.

Стоматолог Анна Петерсон попередила, що додавання цукру в чай та каву завдає значної шкоди зубам. Рекомендується пити гарячі напої без цукру, щоб уникнути руйнівного впливу на зуби.