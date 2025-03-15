Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @juliyard у TikTok.

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Що відомо про застосунок Culinara

Culinara пропонує велику базу рецептів, яку можна сортувати за різними категоріями. Користувачі можуть обирати страви за тривалістю приготування (до 15 хвилин, до 30 хвилин, до години), типом (сніданки, супи, гарніри, салати, м’ясні чи рибні страви), а також за країною походження.

Одна з корисних функцій застосунку – можливість пошуку рецептів за наявними в холодильнику продуктами. Наприклад, якщо у вас є картопля, система запропонує різні страви, які можна приготувати, а також вкаже, які інгредієнти варто докупити.

Функціонал застосунку Culinara: дивіться відео

В коментарях можна користувачі пишуть схвальні відгуки про застосунок та відзначають його зручність та велику різноманітність рецептів.

Зауважимо, що для того, щоб скористатися застосунком, необхідно оформити підписку (1 місяць коштує 4,69 долара), однак для того, щоб оцінити функціонал кожному новому користувачу дають безкоштовний семиденний доступ до всього функціоналу додатка.

Зверніть увагу! У коментарях до відео можна знайти промокод, який дає місяць безкоштовної підписки у застосунку. Тренди 24 вже перевірили його і він дійсно працює.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як можна легко приготувати цибулеві кільця вдома. Вам знадобиться всього два інгредієнти.