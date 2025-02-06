Туристи розповіли, де у світі варять каву, заради якої хочеться повернутися

Кава – це не просто напій, а ціла культура, ідеальний смак якої шукають мандрівники по всьому світу. Туристи поділилися власними відкриттями та розповіли, де можна знайти справді неперевершену каву.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на обговорення в Reddit.

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Де у світі найсмачніша кава

Один із користувачів з ніком Remember-My-Name поділився своїм найяскравішим кавовим враженням. Він розповів, що багато разів пив чудову каву, але одна чашка запам’яталася назавжди. Це сталося в Панамі, на невеликій фермі в регіоні Бокете, де вирощують одну з найкращих у світі кав Geisha.

Аромат був просто нереальним – наче жасмин, мед і тропічні фрукти одночасно. Смак? Не схожий на жодну каву, яку я коли-небудь куштував. Яскравий, чайний і такий складний, що здавалося, ніби він змінюється з кожним ковтком. Жодної гіркоти, жодної різкості – тільки цей м'який, майже потойбічний досвід. Це була та кава, яка змусила мене зупинитися і подумати: о... так ось якою може бути кава,

– розповів автор опитування.

Багато користувачів у коментарях погодилися, що надзвичайно смачну каву можна знайти у В’єтнамі та Японії. Вони особливо рекомендували спробувати яєчну каву у в'єтнамському місті Ханої.

Крім того, чимало учасників обговорення відзначили Колумбію як країну, де подають надзвичайно смачну каву.

"Я думаю, В'єтнам тут явний переможець загалом. Але моя найкраща чашка кави була в Колумбії, і я буквально жив на кавовій плантації. Мої друга, третя, четверта, п'ята і шоста найкращі чашки були у В'єтнамі. Просто вражає, наскільки хороші вони в каві. Кожне місце просто вражає", – написав користувач Recoil42.

Кава / Фото Unspash

Де найсмачніша кава у Європі

Серед європейських країн, де можна спробувати смачну каву, користувачі найчастіше згадували Італію та Іспанію.

Користувач під ніком AdThat3668 заявив, що готовий повернутися до Італії лише заради чашки капучино.

"Мій перший кортадо в Мадриді. Будь-який еспресо, який подають у будь-якому барі в Італії. І в'єтнамська кава, яку я пив на пагорбах на північ від Сапи з краєвидом на рисові поля. Я не можу вибрати між ними. Я б телепортувався назад у будь-який із них, або, у випадку Італії, в усі з них", – написав турист із ніком WellTextured.

Мандрівники розповіли, де найсмачніша кава у Європі / Фото Unsplash