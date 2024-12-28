Дебора Порто, відома інфлюенсерка та бодіпозитивна блогерка з Бразилії, поділилася своїм досвідом дотримання дієти на основі дитячого харчування. Про це пише 24 Канал із посиланням на NTK.

Дивіться також Найсекретніша страва в "МакДональдз": як замовити "плейн-бургер" та в чому його особливість

Які зміни вона відчула

Жінка зізналася, що щодня споживає до 14 баночок дитячого харчування. Завершує свій день вона легкою вечерею, яка містить білок і салат.

Дебора обрала цю дієту через свій насичений графік фотосесій і виступів. Жінка пояснила, що такий раціон є практичним і допомагає підтримувати форму без шкоди для здоров’я.

Вона зазначила, що невеликі порції дитячого харчування дозволяють уникнути переїдання, а його легкість сприяє кращому травленню та загальному самопочуттю. За словами інфлюенсерки, вже в перший тиждень вона відчула зменшення здуття живота, покращення енергії та травлення.



Блогерка активно веде соцмережі та показує себе / Фото : instagram.com/deboraportooficial

Окрім фізичних переваг, Дебора підкреслила зручність такого харчування, адже баночки можна легко брати із собою та споживати будь-де, навіть під час насиченого розпорядку дня.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

Зміни у способі життя жінки пов'язані також із її боротьбою з депресією, яку їй діагностували в липні 2024 року. Тоді вона втратила мотивацію, роботу та навіть бажання працювати, однак терапевт порекомендував їй знайти заняття, що приносить радість.