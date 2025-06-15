Давньоримський фастфуд: що їли у закусочних багато століть тому

Фастфуд виявляється був популярний багато років тому. Вчені встановили, що споживали древні римляни.

Археологи з’ясували, що стародавні римляни, зокрема з робітничого класу, споживали співочих дроздів як звичайну частину свого раціону. Про це пише 24 Канал із посиланням на Arkeonews.

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Що встановили вчені

У вигрібній ямі давньої закусочної в Поллентії на Майорці було виявлено понад 160 кісток цих птахів. Це спростовує припущення, ніби дрозди були делікатесом виключно для еліти. Як пояснив археолог Алехандро Валенсуела, птахів, ймовірно, ловили взимку за допомогою сіток або клейових пасток, що робило їх доступними для звичайних містян.

Особливості обробки тушок – зокрема навмисно зламані грудні кістки – свідчать про практичний і швидкий спосіб приготування. Птахів, скоріш за все, смажили цілими на сковороді в олії – метод, який досі зустрічається в середземноморських кухнях.



Дроздів готували практичним методом / Фото Aldo Ardetti

Це суттєво відрізняється від описаних у стародавніх джерелах розкішних рецептів для дроздів, яких відгодовували інжиром і подавали з соусами.

Разом із рештками дроздів було знайдено й кістки курей і кроликів, що дозволяє уявити меню закладу – різноманітне, поживне й призначене для швидкого харчування. Самі ж закусочні, які нагадують сучасні фастфуди, були поширені по всій Римській імперії й слугували важливою частиною міського побуту.

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