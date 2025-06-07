Люди чекають по 7 годин, щоб поїсти її омлет: що відомо про 81-річну зірку Мішлен Джей Фай

У Бангкоку працює ресторан, який на вигляд нагадує звичайну забігайлівку, але тут люди готові стояти в черзі аж до 7 годин. Усе задля того, аби скуштував страви, які принесли 81-річній шеф-кухарці Джей Фай мішленівську зірку та світову славу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео блогерки @kanevvska у TikTok.

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Чим дивує 81-річна Джей Фай

У самому серці Бангкока розташований маленький, але всесвітньо відомий ресторан, у якому досі готує сама власниця – 81-річна Джей Фай, зірка Netflix та володарка мішленівської зірки.

Причому готує виключно у плавальних окулярах – щоб захистити очі від вогню та олії. Атмосфера в закладі нагадує шоу, за яким гості спостерігають, очікуючи свою чергу – іноді по 5 – 7 годин.

Обід тут нам обійшовся у 65 доларів, в інших подібних закладах 6 – 10. Тобто в 10 разів більше.

Але чесно, я не шкодую ні однієї копійки, бо це було шоу,

– зазначає блогерка.

Страва, заради якої люди готові стояти у довжелезних чергах – крабовий омлет, саме він приніс Джей Фай світове визнання та зірку Мішлен.

Як Джей Фай готує свої страви: дивіться відео

Дівчина у відео зазначає, що хоч ресторан Джей Фай має оцінку у Google всього 3,6, вона зовсім з нею не погоджується, адже страви у ньому дійсно дуже смачні.

"Рекомендую всім серцем, якщо будете в Бангкоку", – резюмує вона.

До слова, раніше ми розповідали про ресторан у космосі, де можна буде поїсти за 400 тисяч фунтів стерлінгів. Його запуск має відбутися вже наприкінці 2025 року.