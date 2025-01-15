Ароматизовану каву виготовляють із зерен, які під час або після обсмажування обприскують натуральними або штучними оліями та харчовими добавками, пише 24 Канал з посиланням на Huffpost. Ці сполуки, як правило, визнані безпечними.

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Хороша кава має бути без додавання ароматизаторів

Однак, за словами Лайли Гамбарі, переможниці чемпіонату бариста США 2014 року та консультанта з кавової індустрії, ароматизатори часто маскують низькоякісні, гіркі зерна, що не приносять користі.

Галузевий стандарт полягає в тому, що ароматизована кава – це кава низької якості. Ви не будете додавати ароматизатор до гарної, високоякісної кави, тому така практика застосовується лише до кави низької якості,

– каже експертка.

Більшість експертів, з якими поспілкувалося видання, погодилися, що хороша кава має бути самостійною, без додавання ароматизаторів.

Гамбарі каже, що не любить ароматизовану каву, "тому що кава сама по собі має так багато смаку", а процес обсмажування додає ще більше ароматів.



Кава / Фото iStock

"Кава – це такий прекрасний напій, яким можна насолоджуватися так само, як вином, отримуючи різні сорти та форми завдяки вирощуванню, обсмажуванню та заварюванню", – сказала вона й додала, що додавати ароматизатори до самих зерен не потрібно.

Томмі Чан, головний обсмажувач Morning Owl Roastery в Оттаві, Канада, погодився з думкою колеги. За його словами, у світі спеціалізованої кави немає місця штучно доданим ароматизаторам.

Винятком стала Джилл Хофф, директорка з кави та освіти компанії Monogram Coffee та переможниця Канадського чемпіонату бариста 2020 року.

Я вважаю, що додавання ароматизаторів до комерційних сортів кави та кави нижчої якості є корисним,

– каже Хофф.

За її словами, додавання ароматизатора до обсмаженої кави приховає деякі дефекти зеленого кольору та обсмаження, які можуть бути присутніми, що додасть цій каві позитивного смаку.

Від чого залежить смак кави

Заварюючи щоранку каву середнього обсмаження, можна подумати, що вся кава має такий самий смак.



Кавові зерна / Фото iStock

Але географія, висота над рівнем моря та умови вирощування можуть впливати на смаковий профіль кавових зерен, додаючи солодкість, кислинку й навіть ті бажані нотки фруктів, горіхів або карамелі, які часто зустрічаються в ароматизованій каві.

Аромат кави походить, перш за все, від теруару, в якому вона росте,

– каже Каліна Тео, співзасновниця та директорка Coffee Project NY.

"Обробка (процес ферментації та сушіння – 24 Канал) впливає на смак кави, а іноді й змінює його. Обсмажування також впливає на смак кави і змінює його", – додала вона.

Альтернативи ароматизованій каві

Якщо ви любите ароматизовану каву, то є чудові альтернативи, наприклад, ферментована кава. Зелені кавові зерна перед обробкою ферментують з фруктами, спеціями або дріжджами, щоб посилити їхній оригінальний смак.

Поціновувачі кави віддають перевагу цьому виду кави і вважають його кращим за ароматизовану каву, оскільки процес відбувається у виробника.

Також можна використовувати фруктові сиропи. Це простий спосіб додати смаку, не впливаючи на цілісність кавових зерен.