Простіше вже бути не може: Ектор показав, як легко приготувати кабаноси вдома

Часом хочеться чогось смачного, але не хочеться витрачати багато часу на приготування. Якщо ви любите смачні перекуси, які не потребують складних інгредієнтів чи багато часу на приготування, то цей рецепт кабаносів – саме те, що вам потрібно.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Ектора Хіменеса-Браво. Дивіться також Секрети яєчні з ідеальним жовтком: шеф-кухарка пояснила, що потрібно додати до страви Як приготувати домашні кабаноси Приготувати пряні та ароматні домашні кабаноси за рецептом Ектора дуже легко. Через це вони ідеально підходять як для вечірніх посиденьок з друзями, так і для перекусу під час перегляду фільму. Ектор готує домашні кабаноси: дивіться відео Інгредієнти: Куряче філе – 600 грамів;

Сіль, перець чорний – на свій смак;

Сухий часник – 0,5 чайної ложки;

Паприка солодка – 0,5 чайної ложки;

Чилі сухий – 0,5 чайної ложки. Спосіб приготування: куряче філе нарізати та пропустити через м’ясорубку;

додати до фаршу сіль і спеції, перемішати;

помістити фарш у кондитерський мішок або пакет-слайдер;

сформувати ковбаски на пергаменті та сушити при температурі 60 – 70 градусів протягом 3 – 4 годин.