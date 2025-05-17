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Що любив їсти Гемінґвей

Ернест Гемінґвей ніколи не приховував своєї любові до життя, тому щиро захоплювався кубинськими сигарами, устрицями з Маренн-Олерон і різким, рідким сиром Пон-л’Евек із Нормандії. Він був справжнім гурманом, який всюди, куди його заносила доля, знаходив час на смачну трапезу.

У Венеції, яка посідала особливе місце в його серці, Гемінґвей обідав у Ristorante del Doge та готелі Gritti Palace, де замовляв ризотто з морепродуктами й рагу з омара.

Ернест Гемінґвей / Фото Wikipedia

У Гавані він їв у Bodeguita del Medio, насолоджувався Гемінґвей-дайкірі у Floridita та проводив вечори в компанії акторки й подруги по застіллях Ави Гарднер. Обидва були прихильниками стилю бонвіван. У "Рухомому бенкеті" письменник писав про здатність їжі живити не лише тіло, а й душу.

Коли я їв устриці з їхнім сильним смаком моря і слабким металевим присмаком, який змивало холодне біле вино, я втрачав відчуття порожнечі, залишаючи лише морський смак і соковиту текстуру, і коли я пив їхню холодну рідину з кожної мушлі, запиваючи її хрустким смаком вина, я позбувся відчуття порожнечі і почав радіти та будувати плани,

– писав Гемінґвей у "Рухомому бенкеті".

Гемінґвей часто брався за різні авантюри і обожнював поєднувати пригоди та їжу, що виливалося в любов до дичини: білки, форелі та антилопи.

Що їв Гемінґвей перед смертю

У Нью-Йорку його остання трапеза складалася зі стейка, печеної картоплі, салату Цезар і келиха бордо.

Класично, але вишукано, без зайвої метушні – багато в чому саме так він і писав,

– зазначають у виданні.

Остання вечеря Гемінґвея була класичною, але вишуканою / Фото Wikipedia

Цю вечерю, яку вважав своєю улюбленою, письменник замовив у ресторані Michel’s Christiania в Кетчумі, штат Айдахо, 1 червня 1961 року. Наступної ночі Гемінґвей наклав на себе руки.

До слова, раніше ми писали про улюблені страви видатного українського письменника та художника Тараса Шевченка. Найулюбленішою стравою Кобзаря був борщ, але приготований особливим способом.