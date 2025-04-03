Колд брю готується шляхом тривалого замочування грубого помелу кави у холодній або кімнатній воді протягом 8–24 годин. Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

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У чому різниця з еспресо

Цей метод забезпечує м’який, менш кислий смак і створює напій, який можна пити в чистому вигляді або розводити. Еспресо ж готується швидко, під високим тиском, з дуже гарячою водою та кави надтонкого помелу. Завдяки цьому він має концентрований, насичений смак і характерну пінку.

Через спосіб заварювання колд брю має нижчу кислотність, що робить його кращим варіантом для людей із чутливим шлунком. Еспресо, навпаки, має виразний кислуватий та гіркуватий профіль.



Еспресо та колд брю багато чим відрізняються / Фото Pexels

Якщо оцінювати вміст кофеїну, еспресо більш концентроване: 30 мілілітрів містить близько 64 міліграмів кофеїну, тоді як у такій самій кількості колд брю – лише 15–20 міліграм. Проте колд брю зазвичай подають у більших порціях, що в підсумку може зробити його навіть міцнішим.

Вибір між колд брю та еспресо залежить від особистих уподобань. Якщо хочеться чогось освіжаючого, варто обрати холодне заварювання. Якщо потрібен швидкий заряд енергії – еспресо стане найкращим варіантом.

Раніше науковці з'ясували, що розчинна та заварна кава мають свої переваги для здоров'я. Основні недоліки розчинної кави включають меншу кількість кофеїну та антиоксидантів.