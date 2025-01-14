Одна з британських піцерій Lupa Pizza продає гавайську піцу за 100 фунтів стерлінгів, тобто за 120 доларів. При цьому вартість інших видів піци коливається у діапазоні від 8 до 14 фунтів. Чому так трапилося – розповідає 24 Канал з посиланням на Independent.

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Чому така ціна на гавайську піцу

У світі існують різні погляди на ананас у піці, наприклад шеф-кухар Lupa Pizza Гордон Размі виступає категорично проти такої начинки. Клієнти піцерії постійно вимагали додати у меню гавайську піцу. Тому засуджуючи таку начинку ресторан встановив на неї захмарну ціну – 100 фунтів стерлінгів або ж 120 доларів.

При цьому класична "Маргарита" коштує 8 фунтів, "Пепероні" – 12 фунтів, піца з фрикадельками – 14 фунтів.

Ресторан опублікував у своєму Instagram фотографію піци в неаполітанському стилі, увінчаної чотирма шматочками консервованого ананаса, з підписом:

Ананас на піці – любите чи ненавидите? Ми не дуже любимо, але якщо ви любите, то тепер вона є в нашому меню Deliveroo за 100 фунтів стерлінгів.

З моменту появи нової позиції в меню ресторан приготував лише одну піцу для ілюстрації в соцмережах. При цьому шеф-кухар каже, що перш ніж з'їсти піцу, ананаси з неї видалили. Рамзі переконаний, що ананасу в піці не може бути.

А в соцмережах закладу розгорнулася справжня кампанія проти ананасів і ресторан провів опитування щодо цієї начинки. Голоси розділилися порівну.