Насправді використання величезних упаковок у США має свої причини і їх одразу декілька. Про це пише 24 Канал із посиланням на УНІАН.

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Чому упаковки роблять такого розміру

По-перше, популярна стратегія продавців: "чим більше – тим вигідніше". Такий підхід робить покупки оптом привабливішими через вигідність пропозиції. Це економічно доцільно, особливо для великих родин або тих, хто живе далеко від магазинів та не має можливості часто закуповуватись там.

По-друге, інфраструктура в США адаптована саме під великі покупки: просторі холодильники, морозильні камери, комори та навіть багажники авто – усе це підтримує звичку запасатися надовго, адже є можливість зберігати ці продукти.



У США поширені гігантські упаковки / Фото Pexels

Ще один аспект – маркетинг і психологія споживання. Великі упаковки здаються вигіднішими через сприйняття, і виробники активно грають на цьому.

У країнах Європи та в Україні використовують трохи інакший підхід. Насамперед, дбають про екологію: менші упаковки – це менше харчових відходів, зручність у зберіганні та, найчастіше, економія у момент покупки. Крім того, у ЄС питання переробки сміття регулюється законом, що також впливає на вибір упаковки.

До слова, фольга має два боки: глянцевий і матовий, їхня різниця пов'язана з процесом виробництва, а не з дизайном. Глянцева поверхня фольги краще відбиває тепло, а матова поглинає, що впливає на ефективність приготування їжі.