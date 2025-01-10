Повідомляє 24 Канал з посиланням на Христину Штефюк у TikTok. Зокрема, вона виявила головні розпізнавальні знаки з серіалу на гривнях.

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Які є паралелі між "Грою в кальмара" та Україною

На початку відео дівчина зауважила, що у серіалі "надто багато збігів" із подіями в Україні. Вона почала з того, що до початку Революції гідності у 2014 році чисельність населення в країні була 45,6 мільйона, що дуже подібне на цифри "456" у одного з учасників.

Блогерка провела паралель між "Грою в кальмара" та Україною: дивіться відео

Далі вона зауважила, що у "Грі в кальмара" між собою змагаються "люди в зеленій формі", що може відсилати до "зелених чоловічків", які "були на боці зла". Також вона відзначила, що в історії Україні теж є сумнівна постать, яка пропонувала "просто зіграти" у 2014 році.

Блогерка підмітила, що гігантська лялька у серіалі може відсилати до сигналів повітряних тривог, під час яких українці також завмирають та не дихають.

В кінці свого відео вона звернула увагу на те, що на гривнях зображені символи, які часто можна помітити у серіалі.

Знаки на гривнях, як у серіалі "Гра в кальмара" / Скриншот

Звичайно, усе сказане у відео є жартом і авторка відео наголосила на цьому у описі до відео.

Насправді все це випадковості, які не мають жодного відношення до реальності. У нас своя боротьба і приз не якісь там гроші, а життя найкращих,

– написала вона.

Також вона закликала залишити усі "теорії змови" та продовжувати спільну боротьбу заради перемоги.