Розкішний вигляд без голодувань: що їсть Гейлі Бібер, аби мати ідеальну шкіру та фігуру

Знаменита модель Гейлі Бібер поділилася своїми головними правилами харчування. Зірка зізналася, що її зовнішній вигляд – це не тільки спорт, а насамперед збалансований раціон.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Elle.

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Щодня їсть лише корисну їжу

Гейлі розповіла, що основу її щоденної дієти складають корисні продукти – овочі, фрукти, зелень і корисні жири. Таке харчування позитивно впливає як на її фігуру, так і на стан шкіри.

Основа дієти Гейлі – корисні продукти / Фото з Instagram-сторінки моделі

Дозволяє собі чіт-міли

Модель зізнається, що іноді влаштовує собі дні, коли вона не обмежує себе. Наприклад, на відпочинку вона може з’їсти щось солодке.

Чіт-день для мене – це коли перше, чого я захочу, коли прокинуся, те і буду їсти. Це моє правило. Тому, якщо я прокидаюся і хочу млинці, я буду їсти млинці. Якщо я хочу чизбургер на обід або на вечерю, я з'їм його. Навіть якщо мені захочеться картоплю фрі, я собі не відмовлю,

– поділилась Гейлі.

Подекуди Гейлі не обмежує себе в їжі / Фото з Instagram-сторінки моделі

Дотримується чіткого режиму харчування

У повсякденному житті Гейлі дотримується чіткої системи харчування: їсть в один і той же час, не пропускає ні сніданок, ні обід, ні вечерю.

Її типовий сніданок – яйця або вівсянка, іноді – смузі.

На обід модель зазвичай обирає салат, рибу, овочі на грилі або сендвіч. Однак Хейлі намагається уникати глютену.

На вечерю – овочі або безглютенова паста. Інколи зірка воліє з'їсти якусь страву з курятиною.

Навіть коли Хейлі робить десерт, то намагається зменшити кількість цукру, а то і взагалі намагається обійтися без нього.

У Гейлі є чіткий режим харчування / Фото з Instagram-сторінки моделі

Завжди має із собою воду

Модель вважає воду основою своєї краси. Вона завжди намагається завжди з собою брати пляшку води – незалежно від того, йде вона до спортзалу чи просто на прогулянку.

"Впевнена, що вживання великої кількості води дуже допомагає мені. Я намагаюся випивати пару пляшок протягом дня", – поділилася зірка.

Основою своєї краси Гейлі вважає воду / Фото з Instagram-сторінки моделі

До слова, у щоденному раціоні Білла Гейтса присутня африканська крупа. На думку мільярдера, вона здатна подолати глобальну проблему людства.