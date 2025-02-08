Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Інни Бєлєнь у TikTok.

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На які питання відповідала переможниця "Холостяка-13"

Так, переможниця "Холостяка" вважає цілком нормальним ходити на побачення без косметики, а також оплачувати рахунок за чоловіка в ресторані – але лише якщо це її партнер, який, на її думку, навряд чи таке дозволить.

Водночас Бєлєнь не бачить проблем у тому, що чоловік не викликає таксі або не забирає на побачення, особливо якщо це початковий етап знайомства.

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Щодо побачень, то Інна вважає нормальним йти на побачення без очікувань і навіть закохатися після першої зустрічі. Вона також підтримує ідею давати другий шанс після невдалого побачення та одразу говорити про свої "червоні прапорці".

Однак деякі моменти Бєлєнь вважає неприйнятними. Наприклад, вона зазначила, що писати першою після побачення – "стрьом". Також, за її словами, нормальним є варіант, коли чоловік не платить за дівчину на першому побаченні, проте вона додала, що це "не бажано".

Зауважимо, що якщо поглянути в коментарі під відео, то можна помітити, що користувачі поставили ще чимало власних варіантів запитань на які Інна активно відповідала.