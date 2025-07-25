Як роблять каву без кофеїну та як вона впливає на організм

Кава – один із найпопулярніших напоїв у світі. Серед великої кількості варіацій є також і кава без кофеїну.

Вважається, що кава без кофеїну корисніша для здоров'я, проте не все так просто. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Чи корисна кава без кофеїну?

Насамперед варто зазначити, що кава без кофеїну має ті самі хімічні речовини, що і звичайна. Для того, аби усунути кофеїн, зерна обробляють хімікатами.

Зверніть увагу! Повністю видалити кофеїн із кави неможливо. Його концентрація знижується до 2%, проте він не зникає повністю після обробки.

Більшість властивостей кави зберігаються навіть після того, як її обробляють, щоб усунути кофеїн.

Останні дослідження підтверджують, що кава без кофеїну безпечна для споживання. Однак експерти попереджають, що люди можуть відчувати негайні симптоми відмови, зокрема, головний біль, нудоту і труднощі з концентрацією уваги, коли вони припиняють споживання кофеїну.



Кава без кофеїну безпечна / Фото Pexels

Важливо зазначити, що кава без кофеїну все ще містить невелику кількість кофеїну, тому медичні працівники рекомендують дотримуватися поміркованості у її споживанні.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

До слова, бариста Каспар Кінг радить додавати до кави сіль, щоб нейтралізувати гіркоту та пом'якшити смак напою. Кінг зазначив, що флет вайт та охолоджений капучино набувають популярності, проте їх приготування вимагає вміння для збереження правильного смаку.