Деякі прихильники вважають, що кава з маслом допомагає у схудненні. Втім, цей напій підходить далеко не всім.

Дивіться також Що буде з організмом, якщо щодня пити матчу: жінка провела експеримент і поділилася результатами

Що відомо про каву з маслом

"Bulletproof coffee", або кава з маслом, зародилася у США та швидко здобула популярність у всьому світі. Напій отримав таку назву через твердження, що він забезпечує настільки потужний заряд енергії, що людина може почуватися "куленепробивною".

Сучасну популярність цей вид кави завдячує американському біохакеру Дейву Еспрі, який детально описав його у своїй книзі "Bulletproof Diet". Еспрі стверджує, що регулярне споживання цього напою сприяло значному покращенню його фізичного та розумового здоров'я.

Цей напій готується на основі міцно завареної чорної кави. До нього додають вершкове масло, бажано від корів, які харчувалися травою, оскільки воно містить більше корисних жирних кислот.

Також використовується олія MCT – це середньоланцюгові тригліцериди, що належать до насичених жирних кислот. Вони швидко засвоюються організмом і забезпечують миттєвий прилив енергії.

Кава з маслом / Фото Unsplash

Яка користь кави з маслом

Дослідження, опубліковане в журналі Current Developments In Nutrition, свідчить, що кава з вершковим маслом може сприяти контролю ваги, оскільки викликає відчуття ситості та допомагає уникнути переїдання.

Цей напій має й інші корисні властивості:

Олія MCT здатна покращувати когнітивні функції, зокрема пам’ять, концентрацію та увагу.

Кава з маслом забезпечує стабільний рівень енергії без різких спадів, які характерні для деяких інших напоїв.

За даними деяких досліджень, вживання кави тимчасово пришвидшує метаболізм, що може сприяти спалюванню калорій.

У чому користь кави з маслом / Фото Unsplash

Чи допомагає кава з маслом схуднути

Прихильники кави з маслом вважають, що цей напій може сприяти схудненню з кількох причин:

зменшення апетиту : жири, що містяться у вершковому маслі та олії MCT, сприяють тривалому відчуттю ситості, що може допомогти знизити загальне споживання їжі протягом дня;

: жири, що містяться у вершковому маслі та олії MCT, сприяють тривалому відчуттю ситості, що може допомогти знизити загальне споживання їжі протягом дня; збільшення енергії : MCT-олія швидко засвоюється організмом, забезпечуючи стабільний приплив енергії, що може підвищити активність і сприяти витраті калорій;

: MCT-олія швидко засвоюється організмом, забезпечуючи стабільний приплив енергії, що може підвищити активність і сприяти витраті калорій; підтримка кетозу: напій може допомогти підтримувати стан кетозу, за якого організм використовує жир як основне джерело енергії, а не глюкозу.

Однак наукових досліджень щодо впливу кави з маслом на процес схуднення поки недостатньо. Потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити або спростувати ці твердження.

Кава може допомогти схуднути / Фото Unsplash

Як приготувати каву з маслом

Щоб приготувати каву з маслом, виконайте такі кроки:

Заваріть чашку міцної чорної кави.

Додайте 1 – 2 чайні ложки несолоного вершкового масла (наприклад, топленого) та одну чайну ложку кокосової олії.

Збийте напій до утворення пінистої текстури.

Варто пам’ятати, що кава з маслом є досить калорійною. Також цей напій підходить не всім. Людям із захворюваннями серцево-судинної системи, діабетом або підвищеним рівнем холестерину варто проконсультуватися з лікарем перед його вживанням.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.