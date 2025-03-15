Олеато або для чого оливкова олія в каві: засновник Starbucks розповів

Кава – улюблений напій багатьох, адже він дарує заряд енергії з самого ранку. До кави можна додавати багато інших продуктів, проте є один неочікуваний інгредієнт.

Мовиться про оливкову олію. Про це пише 24 Канал із посиланням на zywienie.medonet.

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Для чого це потрібно

Саме вона стала основою для напою під назвою олеато, який придумав Говард Шульц, засновник Starbucks. Ідею йому підказала традиція жителів Сардинії додавати оливкову олію в їжу. Цей експеримент привів до створення напою з насиченим, оксамитовим смаком і корисними властивостями.

Оливкова олія багата на антиоксиданти, що захищають організм від вільних радикалів. Вітаміни А і Е підтримують здоров’я очей і серцево-судинної системи, зменшуючи ризик утворення холестеринових бляшок. Крім того, регулярне вживання оливкової олії позитивно впливає на травлення, захищаючи слизову оболонку шлунка від подразнень та допомагаючи уникнути закрепів.



До кави можуть додати оливкову олію / Фото Pexels

Олеато особливо корисне людям із нестабільним рівнем цукру в крові. Фенольні сполуки в оливковій олії покращують чутливість до інсуліну та регулюють засвоєння глюкози. Дослідження доводять, що щоденне споживання цього продукту може знизити ризик розвитку діабету 2 типу на 13%.

Приготувати олеато дуже просто: достатньо зварити улюблену каву і додати в неї чайну ложку оливкової олії. Для однорідної консистенції напій варто добре перемішати або навіть збити у блендері. Щоб підкреслити його унікальний смак, можна додати корицю, кардамон чи ваніль. Так ви отримаєте не тільки ароматну каву, а й корисний напій, що позитивно впливає на здоров’я.