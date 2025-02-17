Часто обговорюють вплив кави на серцево-судинну систему, проте це не все. Чим ще корисна кава – розповідає 24 Канал з посиланням на Well+Good.

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Чим ще кава корисна для здоров'я

Кава – це не лише джерело кофеїну та антиоксидантів, але й розчинної клітковини. Гастроентеролог та доктор медичних наук Джуліо Кварта пояснює, що кава містить 1 – 2 грами цієї корисної для організму речовини.

Зазвичай ми думаємо про клітковину в таких речах, як фрукти та овочі, але інше джерело — боби, зокрема клітковина з кавових зерен. Кожна чашка кави містить приблизно від 1 до 2 грамів розчинної клітковини на порцію, яка допомагає виводити токсини з нашого організму та є джерелом енергії для кишкового мікробіому,

– розповідає Кварта.



У каві міститься розчинна клітковина / Фото Pexels

У кишечнику є різні мікроби – шкідливі та шкідливі. Клітковина з рослинної їжі й з кави сприяє зростанню корисних бактерій, які під час ферментації виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, що зміцнюють кишковий бар’єр.

Дослідники виявили, що склад мікробіому в людей, котрі п'ють каву, відрізняється. Крім того, кава знижує ризики жирової хвороби печінки та фіброзу за умови помірного вживання – не більше 1 – 2 чашок в день. Водночас надмірне вживання кави негативно впливає на здоров'я – підвищує тривожність та порушує сон.

Також негативно впливають на здоров'я, зокрема на здоров'я кишечника, штучні підсолоджувачі в каві. Вони можуть погіршувати толерантність до глюкози. Оптимально вживати каву без цукру й у помірних кількостях для здоров’я кишечника.

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