Кава впливає не лише на серце: медики розповіли про неочікувану користь від напою

Кава – улюблений напій мільйонів людей, проте часто її вживають через її смак та заряд енергії, який дає кофеїн. Проте кава також позитивно впливає на здоров'я організму.

Часто обговорюють вплив кави на серцево-судинну систему, проте це не все. Чим ще корисна кава – розповідає 24 Канал з посиланням на Well+Good.

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Чим ще кава корисна для здоров'я

Кава – це не лише джерело кофеїну та антиоксидантів, але й розчинної клітковини. Гастроентеролог та доктор медичних наук Джуліо Кварта пояснює, що кава містить 1 – 2 грами цієї корисної для організму речовини.

Зазвичай ми думаємо про клітковину в таких речах, як фрукти та овочі, але інше джерело — боби, зокрема клітковина з кавових зерен. Кожна чашка кави містить приблизно від 1 до 2 грамів розчинної клітковини на порцію, яка допомагає виводити токсини з нашого організму та є джерелом енергії для кишкового мікробіому,

– розповідає Кварта.



У каві міститься розчинна клітковина / Фото Pexels

У кишечнику є різні мікроби – шкідливі та шкідливі. Клітковина з рослинної їжі й з кави сприяє зростанню корисних бактерій, які під час ферментації виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, що зміцнюють кишковий бар’єр.

Дослідники виявили, що склад мікробіому в людей, котрі п'ють каву, відрізняється. Крім того, кава знижує ризики жирової хвороби печінки та фіброзу за умови помірного вживання – не більше 1 – 2 чашок в день. Водночас надмірне вживання кави негативно впливає на здоров'я – підвищує тривожність та порушує сон.

Також негативно впливають на здоров'я, зокрема на здоров'я кишечника, штучні підсолоджувачі в каві. Вони можуть погіршувати толерантність до глюкози. Оптимально вживати каву без цукру й у помірних кількостях для здоров’я кишечника.

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