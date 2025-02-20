Вирощувати вдома кімнатний гіркий перець – це чудове рішення, оскільки рослина може давати плоди багато років, а також він може захищати приміщення від шкідливих бактерій завдяки бактерицидним властивостям. Як виростити перець на підвіконні розповідає 24 Канал з посиланням на "Флористікс".

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Коли та як садити кімнатний перець

Кімнатний перець можна сіяти в будь-який час: що молодшою буде рослина взимку, то більше шансів у неї успішно перезимувати.

Коли з перчика почне опадати листя, варто зрізати наземну частину, залишивши невеликий пеньок. На ньому прокинуться сплячі бруньки й почне відростати нова молода рослина.

Для зручності під час посіву слід використовувати прямокутні контейнери. Це дозволить сіяти насіння рядами.



Коли та як садити кімнатний перець / Фото iStock

Річ у тім, що в приміщенні повітрообмін млявий, і якщо ви перезволожите в контейнері ґрунт, він швидко не просохне й може виникнути ризик розвитку на сіянцях чорної ніжки.

Щоб цього не відбувалося, регулярно розпушуйте міжряддя, а у прямокутних контейнерах це робити зручніше.

Перець потрібно сіяти у лотки, наповнені придбаним ґрунтом з додаванням 30% річкового піску чи перліту. Шар ґрунту має бути заввишки 3 – 4 сантиметри. Поверхню ґрунтової суміші потрібно розрівняти та ущільнити.

Ряди зробіть на відстані 3,5 – 4 сантиметрів. Глибина загортання насіння – до 1 сантиметра. Загущувати посіви не потрібно: розкладіть насіння у борозенки з відступом 1 см.



Перець / Фото iStock

Загортати насіння можна ґрунтом, але краще прожареним піском, щоб знизити ризик виникнення чорної ніжки. Поливати посіви краще з розпилювача, намагаючись не розмити верхній шар ґрунту і не оголити насіння.

Після поливу накривайте контейнер склом та помістіть їх у приміщення з температурою 22 – 26 ⁰C.

Як доглядати кімнатний перець

Якщо ви правильно провели посів, сходи з'являться дуже швидко. Як тільки це станеться, організуйте для сіянців штучне підсвічування.

Можна використовувати для цього економ-лампу потужністю 10 Вт, яка працює 16 – 18 годин на добу. Встановіть її на висоті 20 – 25 см від верхівок розсади. Тільки при достатньому освітленні сходи будуть міцними і не витягнуться.



Розсада / Фото iStock

Важливий етап – це пікірування розсади, яке слід проводити у фазі розвитку 2 – 4 справжніх листків. Чим рідше ви посієте насіння, тим пізніше доведеться пікірувати сіянці і тим менше у вас буде з ними клопоту. Якщо посіяти перець у касети з дрібними вічками, він краще перенесе пікірування.

Садівники рекомендують класти в кожне вічко по 2 насінини на той випадок, якщо одна не проросте. Якщо проростуть обидві, надалі менш розвинений сіянець можна буде прибрати.