Як отримати багатий урожай кімнатного перцю: важливі нюанси посадки та догляду
- Вирощування кімнатного гіркого перцю є популярним через його плодовитість і бактерицидні властивості, які можуть захищати приміщення від шкідливих бактерій.
- Рекомендується сіяти перець у прямокутні контейнери з ґрунтом, доданим піском або перлітом, і забезпечувати достатнє освітлення для швидкого росту сіянців.
- Посіви потрібно правильно доглядати, включаючи штучне підсвічування та пікірування на етапі 2-4 справжніх листків для міцного розвитку рослин.
Останнім часом вирощування кімнатних рослин стало популярним трендом серед любителів природи та домашнього затишку. Окрему популярність здобуло вирощування плодових рослин, зокрема кімнатного перцю.
Вирощувати вдома кімнатний гіркий перець – це чудове рішення, оскільки рослина може давати плоди багато років, а також він може захищати приміщення від шкідливих бактерій завдяки бактерицидним властивостям. Як виростити перець на підвіконні розповідає 24 Канал з посиланням на "Флористікс".
Дивіться також Як проростити авокадо із кісточки: практичні поради, як виростити корисний фрукт
Коли та як садити кімнатний перець
Кімнатний перець можна сіяти в будь-який час: що молодшою буде рослина взимку, то більше шансів у неї успішно перезимувати.
Коли з перчика почне опадати листя, варто зрізати наземну частину, залишивши невеликий пеньок. На ньому прокинуться сплячі бруньки й почне відростати нова молода рослина.
Для зручності під час посіву слід використовувати прямокутні контейнери. Це дозволить сіяти насіння рядами.
Коли та як садити кімнатний перець / Фото iStock
Річ у тім, що в приміщенні повітрообмін млявий, і якщо ви перезволожите в контейнері ґрунт, він швидко не просохне й може виникнути ризик розвитку на сіянцях чорної ніжки.
Щоб цього не відбувалося, регулярно розпушуйте міжряддя, а у прямокутних контейнерах це робити зручніше.
Перець потрібно сіяти у лотки, наповнені придбаним ґрунтом з додаванням 30% річкового піску чи перліту. Шар ґрунту має бути заввишки 3 – 4 сантиметри. Поверхню ґрунтової суміші потрібно розрівняти та ущільнити.
Ряди зробіть на відстані 3,5 – 4 сантиметрів. Глибина загортання насіння – до 1 сантиметра. Загущувати посіви не потрібно: розкладіть насіння у борозенки з відступом 1 см.
Загортати насіння можна ґрунтом, але краще прожареним піском, щоб знизити ризик виникнення чорної ніжки. Поливати посіви краще з розпилювача, намагаючись не розмити верхній шар ґрунту і не оголити насіння.
Після поливу накривайте контейнер склом та помістіть їх у приміщення з температурою 22 – 26 ⁰C.
Як доглядати кімнатний перець
Якщо ви правильно провели посів, сходи з'являться дуже швидко. Як тільки це станеться, організуйте для сіянців штучне підсвічування.
Можна використовувати для цього економ-лампу потужністю 10 Вт, яка працює 16 – 18 годин на добу. Встановіть її на висоті 20 – 25 см від верхівок розсади. Тільки при достатньому освітленні сходи будуть міцними і не витягнуться.
Важливий етап – це пікірування розсади, яке слід проводити у фазі розвитку 2 – 4 справжніх листків. Чим рідше ви посієте насіння, тим пізніше доведеться пікірувати сіянці і тим менше у вас буде з ними клопоту. Якщо посіяти перець у касети з дрібними вічками, він краще перенесе пікірування.
Садівники рекомендують класти в кожне вічко по 2 насінини на той випадок, якщо одна не проросте. Якщо проростуть обидві, надалі менш розвинений сіянець можна буде прибрати.