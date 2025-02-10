Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Євгена Клопотенка в Instagram.

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Що Клопотенко рекомендує додати в борщ

Клопотенко продовжує дивувати кулінарними експериментами. Цього разу він запропонував додати до традиційного борщу авокадо.

Авокадо-тост чи авокадо-борщ? Якщо друге звучить дивно – значить, ви його ще не їли. Бо як спробуєте, питання зникне,

– зазначає шеф-кухар.

За його словами, потрібно взяти спіле авокадо, нарізати його та додати в готовий борщ на п’ять хвилин проваритися. А щоб зробити страву ще цікавішою, він радить доповнити її розрізаним навпіл вареним яйцем.

Як приготувати борщ з авокадо: дивіться відео

"Попередження: наступного разу рука сама потягнеться за двома авокадо. І так, це нормально", – стверджує Клопотенко.

За цей рецепт шеф-кухар подякував блогерці Ірині Пістрюзі, яка напередодні скуштувала борщ із авокадо на Балі та поділилась цим в сторіс Instagram.

Зауважимо, що в коментарях користувачі не надто тепло сприйняли таку варіацію борщу. Переважна більшість вказує на те, що додавання екзотичного фрукта лише шкодить традиційній українській страві.