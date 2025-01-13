Ферментовані продукти мають чимало переваг для здоров'я: покращують травлення, зміцнюють імунну систему, полегшують перетравлення їжі тощо. Євген Клопотенко опублікував простий рецепт ферментованої моркви у своїх соцмережах, пише 24 Канал.

Дивіться також Дуже просте рішення: вчені розповіли, як поліпшити смак кави без зайвих зусиль

Як приготувати ферментовану моркву

Передусім потрібно натерти моркву або нарізати соломкою. Додайте сіль і помніть руками та залиште ферментуватися у теплому місці на 3 дні.

Після цього додайте до неї коріандр, перець та часник та додайте в банку. Дайте настоятись ще два дні, після чого насолоджуйтесь.

Як приготувати ферментовану моркву: дивіться відео

Які інгредієнти потрібні, щоб зробити ферментовану моркву

Морква – 1 кілограм,

сіль – 30 грамів,

часник – 4 зубчики,

коріандр – 1 чайна ложка,

перець чорний – 1/2 чайної ложки.

Зверніть увагу, що якщо ви хочете ферментувати моркву вдома, то з безпекових міркувань завжди робіть все чітко за рецептом. Неправильний час бродіння, неправильна температура або нестерильне устаткування чи посуд можуть зіпсувати продукт та зробити його небезпечним для вживання в їжу.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях у сфері медицини, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.