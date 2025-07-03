Дехто перевіряв страви на вміст отрути: Клопотенко зізнався, що готує для світових лідерів

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як готує для світових лідерів. Він поділився, що створив особливе українське меню для дипломатичних делегацій.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Євгена Клопотенка в YouTube.

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Що Клопотенко готує для світових лідерів

Клопотенко поділився, що вже протягом кількох років готує страви для впливових світових політиків. За цей час він розробив окреме меню, спеціально для іноземних делегацій.

У ньому незмінно присутні страви української кухні: борщ, качана каша, сирники, палюшки, верещака (ребра, тушковані у квасі), салат із горошком, традиційні м’ясні закуски (мацик і львівська ковбаса), українські сири, а також карпатська форель з баношем.

Клопотенко розповів, що готує для іноземних лідерів: дивіться відео

Клопотенко зауважив, що на окреме прохання він може доповнювати або змінювати меню. Наприклад, додати до нього пиріжки чи вареники.

Іменитий шеф-кухар також поділився, які страви найчастіше підкорюють серця іноземців. Зокрема, колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон особливо вподобав сирники та борщ. Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн сподобалася форель, а ексдержсекретар США Ентоні Блінкен оцінив борщ, качану кашу та каву з ячменю.

Євген Клопотенко та Ентоні Блінкен / Фото з Instagram-сторінки Євгена Клопотенка

Водночас найскладнішим викликом для Клопотенка стала делегація з Індії, очолювана прем'єр-міністром Нарендрою Моді. За його словами, ключовою проблемою стали суворі перевірки на вміст отрути в стравах.

Загалом на погодження меню знадобився тиждень, а за п’ять днів до офіційного візиту приїхала делегація до України, щоб спробувати меню. Цікаво, що через два дні прибула ще одна група, щоб оцінити страви.

"До нас приставили двоє людей, котрі були з нами цілий день. З початку вони пішли з нами на ринок, щоб подивитися, як ми все це купуємо, потім дивилися, як ми все це готуємо і всю ніч упаковуємо. Заради цієї процедури довелося закрити другий поверх ресторану. Там було 12 позицій їжі. Вони взяли по ложці кожної страви, змішали та перебили блендером, щоб перевірити, чи не має там отрути", – згадує Клопотенко.

Нагадаємо, що у травні Київ відвідали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем’єр Польщі Дональд Туск. Клопотенко розповів, які страви замовив кожен з європейських лідерів під час подорожі.