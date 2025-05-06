За словами сертифікованого сомнолога доктора Раджа Дасгупти, ідеальний час для кави – з 9:30 до 11:30 ранку, тобто через 1-3 години після пробудження. Про це пише 24 Канал із посиланням на Today.com.

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Чому варто пити каву у цей час

Саме в цей період рівень кортизолу, гормону, що пробуджує організм, починає знижуватися, і кофеїн не конфліктує з природним ритмом бадьорості.

Кава в цей час може покращити когнітивні функції, допомогти подолати ранковий спад енергії, а також підвищити продуктивність і настрій за рахунок стимуляції дофаміну. Дослідження також показали, що регулярне споживання кави вранці пов’язане з нижчим ризиком смертності від серцево-судинних хвороб. Наприклад, у великому дослідженні, опублікованому в European Heart Journal, зазначено, що люди, які пили каву до полудня, мали на 31% нижчий ризик смерті від серцевих захворювань порівняно з тими, хто не пив її взагалі.



Кава зранку корисніша, ніж у інший час доби / Фото Pexels

Крім цього, ранкове вживання кави може краще проявляти протизапальні властивості напою, оскільки маркери запалення в організмі мають циркадні ритми і найвищі саме вранці. Також у цей період організм ефективніше засвоює антиоксиданти.

Однак надмірне чи пізнє споживання кофеїну, особливо після обіду, може викликати порушення сну. Організму потрібно до шести годин, щоб позбутися половини кофеїну, тому вечірня кава може залишити вас з "залишковим" стимулюванням, навіть якщо ви цього не помічаєте.

Кава перед тренуванням може підвищити енергію, витривалість і концентрацію, але може завадити сну, якщо вжита ввечері. Після тренування кава може покращити настрій і допомогти з відновленням, але залежність від неї може сигналізувати про хронічну втому.