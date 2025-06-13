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Коли найкраще пити зелений чай

Дієтолог Джой Дюбост зазначає, що зелений чай – це ідеальний напій, який не містить калорій і цукру, а також є джерелом антиоксидантних рослинних сполук, які корисні для здоров'я.

Найкраще пити зелений чай натщесерце. Вживати його під час їжі не варто, адже це може перешкоджати засвоєнню заліза. Якщо ж пити зелений чай вранці на голодний шлунок, ви отримаєте корисні катехіни.

Щоб збільшити вміст антиоксидантів, зелений чай рекомендується поєднувати з джерелом вітаміну С.

Зелений чай найкраще вживати натщесерце / Фото Unsplash

Дослідження показують, що білки, клітковина й певні мінерали можуть погіршувати біодоступність флавоноїдів. Це пояснюється тим, що вони можуть затримуватися в компонентах (наприклад, клітковині) їжі, по суті "приховуючи їх" від організму під час травлення.

Чому краще пити чай між прийомами їжі

Пити зелений чай під час їжі не рекомендується ще й тому, що таніни – речовини, які надають йому терпкого смаку, заважають засвоєнню заліза.

Цей мінерал є компонентом еритроцитів, відповідальних за доставку кисню до клітин для підтримки енергії, серед інших функцій.

Щоб запобігти цьому, потрібно пити зелений чай щонайменше за дві години до або після їжі, щоб максимізувати засвоєння антиоксидантів.

Що буде, якщо пити зелений чай після їжі

Хоча багато хто любить завершити трапезу чашкою чаю, у випадку із зеленим чаєм це не найкращий варіант. Таніни, що містяться в ньому, можуть ускладнювати засвоєння поживних речовин, зокрема заліза, що шкідливо, якщо є ризик дефіциту.

Не варто пити зелений чай одразу після прийому їжі / Фото Unsplash

Таніни можуть зв’язуватися із залізом з рослинних джерел у травному тракті й ускладнюють його засвоєння організмом. Тому, щоб отримати максимальну користь, краще почекати кілька годин після їжі й лише тоді насолоджуватись чашкою зеленого чаю.

Що станеться, якщо пити зелений чай увечері

Для багатьох людей чашка чаю ввечері – це своєрідний розслаблюючий ритуал перед сном. Проте варто пам’ятати, що зелений чай містить кофеїн – близько 30 міліграмів на одну порцію. Це менше, ніж у каві, але для людей із підвищеною чутливістю до кофеїну цього може бути достатньо, щоб перешкодити здатності заснути або підтримувати сон.

У такому випадку краще обрати безкофеїновий чай – наприклад, ромашковий чай.

Як отримати максимум користі з зеленого чаю

Щоб отримати максимум користі від чашки зеленого чаю, дотримуйтеся кількох простих порад:

заварюйте чай окропом (100 градусів) до 4 хвилин;

поєднуйте зелений чай з продуктами, багатими на вітамін С, такими як апельсини, лимони або полуниця, що може покращити засвоєння організмом антиоксидантів з напою;

додавання молока до зеленого чаю може знизити його антиоксидантну здатність. Тим, хто хоче максимізувати його користь, найкраще насолоджуватися зеленим чаєм без коров'ячого чи соєвого молока.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.