Група дослідників тривалий час з'ясовувала, коли краще пити каву – вдень чи вранці. Якими є результати – розповідає 24 Канал з посиланням на European Heart Journal.

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Коли найкраще пити каву, щоб це було корисно

Дослідження показало, що ранкове вживання кави знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань у порівнянні з тими, хто п'є каву протягом усього дня. Однак причини цього явища залишаються невідомими.

Група дослідників, яку очолив доктор Лу Ці з Університету Тулейна, припускає, що кава в пізні години може порушувати біологічний годинник, впливаючи на циркадні ритми та рівень мелатоніну, що, своєю чергою, впливає на ризик запалення й артеріального тиску.

Дослідження тривало з 1999 до 2018 року й охопило 40 725 дорослих. Учасників запитували про їхні звички споживання кави. Серед них 36% пили каву лише вранці, а 14% – упродовж дня.



Кава вранці є кориснішою / Фото Pexels

За 10 років спостереження було зафіксовано 4 295 смертей, з яких 1 268 – від серцево-судинних захворювань. Ті, хто пив каву вранці, мали на 16% менший ризик смертності загалом і на 31% нижчий ризик смерті від серцевих хвороб, ніж ті, хто каву не пив. Водночас серед тих, хто пив каву протягом усього дня, подібного ефекту не спостерігалося.

Дослідники наголошують на потребі подальших досліджень, аби зрозуміти зв'язок між часом споживання кави та її впливом на здоров’я.

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